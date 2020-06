Bonne nouvelle pour les populations de la région naturelle de Casamance. Macky Sall, d’après le ministre porte-parole du gouvernement, Ndèye Tické Ndiaye Diop, «a demandé au ministre des Collectivités territoriales et au ministre des Finances et du budget, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour proroger le projet de Pôle de développement de la Casamance (Ppdc) dont la première phase vient d’être achevée». Le chef de l’Etat «a, par ailleurs, indiqué au gouvernement, l’urgence d’accélérer l’implantation de l’Agropole Sud, qui doit intensifier et optimiser le développement sectoriel et industriel des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor».