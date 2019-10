Elu Homme de l’année par le magazine américain Gentleman’s Quarterly, Mohamed Salah a effectué une séance photos aux côtés du top model brésilien Alessandra Ambrosio. Les images font polémique en Egypte.

En Egypte, Mohamed Salah ne fait pas parler de lui uniquement pour ses exploits sur les pelouses anglaises. La star de Liverpool est au cœur d’une polémique dans son pays, à cause de photos publiées par le magazine Gentleman’s Quarterly, qui l’a désigné footballeur de l’année.

Salah a fait la Une du magazine américain en ce mois d’octobre avec le célèbre mannequin brésilien Alessandra Ambrosio. Les deux stars se sont prêtées à une séance photos. Juste après leur publication, les images ont déclenché une grosse polémique dans le pays des Pharaons, pays à grande majorité musulmane.

En effet, certains ont jugé les photos «osées» et se sont indignés de leur caractère, à tel point que certains milieux conservateurs les qualifient d’ «obscénité publique», comme le rapporte Marca.

Sur les réseaux sociaux, l’attaquant de 27 ans a fait l’objet de nombreuses critiques du genre : «Imaginez si une femme musulmane faisait cela» ou «Vous me faites honte en tant que musulman». Alors que d’habitude, l’international égyptien répond souvent à ses détracteurs, cette fois, il a préféré garder le silence.

Faut rappeler que Salah a été aussi critiqué en pleine Can quand il a soutenu un de ses coéquipiers renvoyé puis réintégré après des accusations pour harcèlement sexuel.

A noter que Mohamed Salah fait partie de la liste des 30 joueurs retenus pour le Ballon d’Or France Football, publiée lundi soir.

Salah de retour contre Genk, Matip et Alexander-Arnold absents

Absent ce dimanche pour le derby contre Manchester United (1-1), Mohamed Salah effectue son retour dans le groupe de Liverpool pour affronter Genk en Ligue des Champions ce mercredi. Néanmoins, les Reds doivent opérer avec deux absences avec Trent Alexander-Arnold, victime d’un virus. Touché au genou, le défenseur camerounais Joël Matip est également forfait.

