La sortie médiatique de Jürgen Klopp sur la blessure de Naby Keïta qui, selon lui, est forfait pour la Can 2019, ne passe pas en Guinée où le président de la Fédération est monté au créneau pour apporter un démenti.

Décidemment, en Guinée on ne veut pas entendre parler d’un forfait de Naby Keita pour la Can en Egypte suite à la sortie de son coach à Liverpool, Jürgen Klopp.

C’est d’abord le sélectionneur du Syli National qui a tenu à relativiser une telle information. «J’ai échangé avec Liverpool et Naby Keïta. Mais on doit attendre. C’est Liverpool qui ne veut pas prendre de risques. Naby doit aussi voir son médecin en Suisse qu’il a l’habitude de consulter s’il a une blessure. Après on va voir les deux résultats. S’il y a une différence, je vais prendre ma décision. C’est donc trop tôt pour dire quelque chose», a expliqué Paul Put à Foot224, vendredi.

A sa suite, le président de la Fédération guinéenne de football est à son tour monté au créneau à l’annonce par le coach de Liverpool du forfait de Naby Keïta pour la Can en Egypte.

«Klopp doit laisser les médecins faire leur travail»

Pour Antonio Souaré, il n’appartient pas à Jürgen Klopp de confirmer l’absence de Naby Keïta dans les rangs du Syli. «D’abord nous souhaitons une très bonne et rapide guérison à Naby. A ce que je sache les adducteurs ne peuvent pas l’empêcher de jouer pour la Guinée à la Can 2019 qui débute à partir du 21 juin. Les adducteurs c’est 2 à 3 semaines d’indisponibilité. Il faut que l’entraîneur de Liverpool se ressaisisse, qu’il laisse les médecins faire leur travail. Naby Keïta appartient à un État avant d’appartenir à Liverpool. Et je rappelle un peu les règlements de la Fifa à l’entraîneur de Liverpool s’il ne le sait pas», a martelé le patron du football guinéen. Selon lui, «c’est précipité et prétentieux de faire des déclarations de ce genre. Ce que nous savons, c’est que Naby Keïita va jouer la Can 2019», a tranché net Antonio Souaré chez nos confrères de Football Factory, repris par Guineefoot.

Pour rappel, le milieu de terrain des Reds a été touché aux adducteurs contre Barcelone lors des demi-finales aller au Nou Camp (3-0). En conférence de presse, Klopp avait annoncé que le Guinéen sera indisponible pour au minimum huit semaines ce qui compromettrait les chances de voir Naby à la Can en Egypte. Un chaud dossier… médical à suivre.