La Police nationale a procédé à l’interpellation de 558 personnes pour diverses infractions et une saisie de près de 9 kilogrammes de chanvre indien. C’était à l’occasion de l’opération «Magal ak Karangué», lors de la célébration du départ en exil du fondateur du mouridisme.

Dans le cadre de l’opération «Magal ak Karangué», la Police nationale a déclaré, dans un communiqué, avoir interpellé 558 personnes pour diverses infractions et une saisie de 8,790 kilogrammes de chanvre indien. Ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police nationale a informé que 45 personnes ont été interpellées pour non-respect du port obligatoire de masque en vue de la lutte contre la propagation du virus de Covid-19. Le même document a indiqué que 57 personnes ont été interpellées pour vérification d’identité, 32 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, 20 pour vagabondage et 47 autres pour ivresse publique manifeste. Aussi, 39 autres ont fait l’objet d’une interpellation pour détention et usage de produits cellulosiques, 26 pour vol et 4 pour tentative de vol. Toujours, selon le communiqué, 1 individu a été interpellé pour viol sur mineure, 1 pour délit de fuite et un autre pour détention de faux billets de banque. Ainsi, le document de signaler, «2 personnes ont été interpellées pour d’abus de confiance, 1 pour escroquerie au visa, 2 pour coups et blessures volontaires, 9 pour nécessité d’enquête, 2 pour violence à ascendant, 2 pour homicide involontaire par accident de circulation routière et 16 autres pour s’être livrées à des jeux de hasard».

La Police nationale a également mis la main sur 22 personnes pour des rixes sur la voie publique, 13 personnes pour détention d’objets de provenance douteuse et quatre autres pour rébellion et outrage à agent et 2 pour usurpation de fonctions. Cette opération «Magal ak Karangué» de la Police nationale a aussi permis la saisie de 419 pièces d’identité, 21 véhicules ont été mis en fourrière et 109 motos immobilisées. Toutefois, le bureau des relations publiques de la Police nationale a annoncé avoir recensé 42 accidents de la circulation occasionnant 21 morts, lors de ce plus grand évènement de la communauté mouride.