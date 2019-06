Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, a appelé lundi les Sénégalais, «toutes religions confondues», à prier pour «un succès total» des Lions lors de la prochaine Can, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet. «Je pense qu’aujourd’hui, c’est l’occasion de lancer l’appel à tous les Sénégalais, chrétiens, musulmans ou juifs, pour qu’ils prient pour notre Equipe nationale», a-t-il déclaré à l’Aps, en marge de la messe solennelle de l’édition 2019 du pèlerinage marial de Popenguine. «J’ai la chance d’être un peu à Dakar avant d’aller à la Can. Donc j’ai décidé de venir avec mon épouse pour participer à la célébration de la messe et surtout me recueillir au niveau de la grotte», a-t-il fait savoir.

Selon le président de la Fsf, «la volonté de tous les Sénégalais, particulièrement de la Fédération (de football), est de faire en sorte que cette année soit la bonne» pour les Lions du Sénégal. «Et comme on l’a toujours dit, tant que le Sénégal ne va pas gagner la Coupe d’Afrique, l’objectif sera toujours de la gagner, a-t-il martelé, ajoutant que pour ce faire, «il faudrait y aller avec cet état d’esprit mais assorti à de la mesure, de la sérénité et de l’humilité». «Je pense que nous sommes dans un lieu saint, et on sait que Dieu récompense toujours ceux qui ont une ambition, mais une ambition humble», a indiqué Augustin Senghor. Il a conclu : «Donc, on va y aller avec cet état d’esprit en respectant tous nos adversaires mais surtout en se disant que dans le football, c’est à force de travail, à force d’avoir la foi qu’on arrive au bout de nos efforts et objectifs».