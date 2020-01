Coumba Kane Sarr, portée disparue depuis mercredi, a été retrouvée hier vers 15 heures au garage de Daara Djolof de Gouye Bind à Touba. Elle a été arrêtée par les éléments du commissariat de Djanatou Mahwa, en collaboration avec ceux de la Division des investigations criminelles (Dic). Selon elle, elle a quitté son domicile le mercredi dernier «vers 11 heures pour aller à l’hôpital, puis au marché». C’est ainsi qu’elle a pris un véhicule, croyant que c’est un taxi-clando où elle avait trouvé le chauffeur et une dame. Quelques heures après, poursuit-elle, elle a perdu connaissance et quand elle s’est réveillée tard dans la nuit, elle a vu un autre homme et une autre dame dans la voiture.

A l’en croire, le véhicule est tombé en panne dans la nuit du jeudi au vendredi vers 4 heures de matin dans la brousse. Aussi, Mme Sarr confie aux enquêteurs que les deux hommes étaient sortis pour chercher de l’aide pour dépanner leur véhicule. «C’est en ce moment, dit-elle, qu’elle a frappé avec un objet la dame qui faisait partie de ses ravisseurs et pris la fuite avec l’autre fille qui a été kidnap­pée. Nous avons couru des kilomètres et la fille ne pouvait plus continuer. Et moi j’ai continué jusqu’à presque 8 heures du matin, avant d’atterrir dans un village vers Linguère. C’est un habitant de cette localité qui m’a amenée avec une charrette jusqu’au garage après que je lui aie raconté la situation. Je voulais retourner à Dakar», dit-elle. De source sécuritaire, Mme Sarr devra passer le week-end au commissariat.