Lionel Messi a remporté son 6e Ballon d’or, un record. Pour beaucoup d’observateurs c’est mérité, mais le classement de Sadio Mané semble en choquer plus d’un. Consultant à Canal+, Habib Bèye est au premier rang de ceux-là. «Messi est actuellement le meilleur joueur intrinsèquement. Quand on le voit jouer on est ébloui, moi en premier. Sauf que Messi a sombré en demi-finale de Ligue des champions.»

«Il est 4e parce que c’est un Africain»

Et Bèye de poursuivre : «Pendant ce temps-là, Sadio Mané et les autres sont allés en finale de Ligue des champions et l’ont gagnée. Quand vous gagnez autant de choses comme l’a fait Sadio Mané cette année, le voir 4ème du Ballon d’or, moi je vous dis, c’est un scandale pur et simple», considère Habib Bèye, rapporte Afrique Foot.

L’ancien international sénégalais enfonce le clou en déclarant : «Il est 4e parce que c’est un Africain.»