Après 29 journées disputées, Liverpool (82 pts) a 25 points d’avance sur Manchester City (57 pts avec un match en moins) et 29 points sur Leicester qui est à la 3e place. Un classement suffisant pour ne pas annuler la saison et donner à Liverpool ce qu’il mérite ; c’est la pensée de l’ex-icône des Reds, John Aldridge. Une déclaration faite à l’Echo de Liverpool repris par Goal. «J’espère que Liverpool obtiendra exactement ce qu’il mérite cette saison et c’est le titre de Premier League. Les gens disent que cette saison de ligue ne se terminera pas, mais il le faut. La ligue de l’année prochaine ne devrait pas commencer si celle-ci ne peut pas se terminer. Dans quel but ? Quel est l’intérêt de commencer une saison et de la supprimer alors que la saison est entamée à 75% ?»

L’ancien attaquant des Reds réfute donc l’idée d’annuler la saison en cours. Les changements doivent être appliqués dans la prochaine saison. «Oubliez la compétition de l’année prochaine. Ce qui a été commencé doit simplement se terminer. Que ce soit deux, trois ou quatre mois plus tard, il suffit de terminer. La saison prochaine est celle qui peut être rétractée ou réformée pour une raison quelconque. Si cela commence à Noël, par exemple, divisez-le en deux et demandez à la moitié supérieure de concourir pour le titre ou l’Europe. La moitié inférieure sera obligée de se battre pour sa survie. Vous ne pouvez tout simplement pas arrêter une saison sans conclusion. Quiconque suggère que c’est possible a tort. Je ne peux pas croire que cela ait même été suggéré.»

Rappelons que Liverpool est à deux victoires d’un sacre attendu depuis 30 ans.