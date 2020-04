Sadio Mané devrait y réfléchir à deux fois avant de suivre les traces de Philippe Coutinho en allant au Fc Barcelone ou au Real Madrid. C’est l’avis de John Aldridge qui estime que l’ambition du Sénégalais doit être de remporter le Ballon d’Or européen avec Liverpool.

John Aldridge demande à l’attaquant de Liverpool de mûrement réfléchir, avant de poser ses baluchons au Barça ou au Real Madrid. L’ancienne star des Reds estime que Liverpool est actuellement mieux placé pour donner à l’international sénégalais la chance de remporter le plus grand honneur individuel du monde du football, à savoir le Ballon d’Or européen.

Mané pourrait quitter Liver­pool au mercato d’été. Et Kylian Mbappé étant censé le remplacer à Anfield. Mais Aldridge a averti que sa carrière pourrait s’effondrer, s’il fait le saut chez l’un des géants espagnols.

«Mané doit éviter de répéter l’erreur de Coutinho. En effet, Philippe est un excellent exemple ces derniers temps de ce qui peut mal tourner. Il était au sommet de sa carrière lorsqu’il a quitté Liverpool pour Barcelone, mais tout est tombé à plat depuis. De plus, Liverpool est actuellement une meilleure équipe que le Barcelone ou le Real. J’ai beaucoup de sentiments pour Barcelone en particulier. Quand je jouais en Espagne, j’adorais y aller et c’était un terrain de chance pour moi», a déclaré Aldridge à l’Echo de Liverpool, visité par Senego.

«Premier League, meilleur championnat du monde ; Liverpool meilleur club du monde»

Et ce dernier d’argumenter : «La Premier League est le meilleur championnat du monde. Et, Liverpool est l’un des meilleurs clubs de la planète et, bien sûr, il est champion du monde. Quand les choses vont bien, il faut juste en profiter, et je suis sûr que Mané l’a fait au cours des 18 derniers mois. Cela dit, si les joueurs veulent vraiment partir, alors il est difficile de les maintenir dans l’ère moderne.»

Zidane ne lâche pas Mané

Cependant la légende des Reds reconnaît : «Mais Mané n’a pas l’air du genre. Chaque fois que je lui ai parlé, il semble très humble, et il ne semble pas être quelqu’un qui s’agiterait pour un mouvement comme d’autres joueurs, je pense à Fernando Torres. Et n’oubliez pas que même si Mané va à Barcelone, par exemple, il devra encore vaincre Messi. Mais je sais qu’il peut gagner le Ballon d’Or car c’est un grand joueur. Et il a autant de chances de le gagner à Liverpool que partout ailleurs.»

Mais les choses ne sont pas si simples car Zinédine Zidane ne lâche toujours pas Sadio Mané. En effet, d’après The Sun, Zinedine Zidane serait déterminé à faire venir Sadio Mané (valeur 150 millions d’euros) du côté de Madrid cet été. Une information qui semble démentir celle venant de Marca de ce lundi, expliquant que le Real voulait à la fois Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et d’ailleurs toujours selon The Sun, si Mané partait en direction de la Casa Blanca, Liverpool se positionnerait immédiatement sur Kylian Mbappé. Les Reds seraient prêts à faire une offre record de 250 millions de livres sterling pour Mbappé, si le Real Madrid parvenait à décrocher Sadio Mané. Comme quoi, rien n’est encore joué…