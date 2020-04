Le site Tribuna.com a demandé aux fans du Real Madrid leur avis sur le possible recrutement de Sadio Mané et la place qu’il occuperait dans l’équipe de Zidane. Les supporters des «Merengues» en salivent déjà.

Les fans de «Real Live» sont ravis de l’arrivée possible de Sadio Mané au Real Madrid. Certains voient la naissance d’un nouveau trio de classe mondiale : Hazard-Benzema-Mané ou HBM.

Selon Abdoul Salam Kabore, «Mané est un joueur très polyvalent qui pourra jouer sur les deux côtés, gauche comme droite ; et Zidane sais où le placer. Du coup, on aura une attaque de feu à la HBM, avec le trio Hazard-Benzema-Mané en attendant Mbappé et Haaland».

Concernant sa place sur le terrain, les fans veulent que l’international sénégalais de Liverpool garde son poste de prédilection : celui d’ailier.

Un autre supporter du nom de «Moussé Zizou Merengue» d’enchaîner : «Tout comme Zizou, je serai très heureux de souhaiter à Mané la bienvenue à la Maison Blanche. Potentielle­ment il jouerait à l’aile gauche pour apporter plus de vivacité et de percussion à l’attaque.»

Auffrey Charden Batchi lui préfère insister sur la polyvalence du Sénégalais : «Sadio Mané excelle en tant qu’ailier. Que ce soit côté gauche ou droit, il est performant, alors il faudra simplement le laisser à son meilleur poste.»

Dans la même foulée, les fans veulent décaler Hazard au milieu du terrain, dans un rôle de milieu offensif à la place de Modric. Sall Alhassane est du même avis : «Si Mané occupe le même poste qu’à Liverpool, Hazard remplacerait Modric dans un 4.3.3 ou un 4.4.2.»

Le grand rêve de Mané : jouer au Real Madrid !

Notons que pour le journal sportif France Football, Sadio Mané est très emballé à l’idée de rejoindre le Real Madrid. Selon nos confrères, «Le Real Madrid est le seul club qui ferait bouger le joueur de Liverpool. Entre Zinedine Zidane et Mané, l’intérêt est réciproque», souligne la source. Qui rappelle : «Comme l’avait révélé il y a deux ans France Football, Zizou voulait s’offrir les services de Sadio Mané avant son départ du club merengue. Le technicien français apprécie clairement l’international sénégalais. Mais pour ce genre de transaction, il faut que toutes les planètes soient alignées.» En clair, il faut que «toutes les conditions soient réunies».

Mais déjà pour les dirigeants du club anglais, un départ dans un autre club de Premier League est tout simplement inimaginable. Pour Liverpool, il est inconcevable de laisser partir sa star chez un concurrent direct. L’option Psg est peut-être à prendre avec un peu plus de considération.

Resterait à connaître la volonté de l’ancien Messin, dont le grand rêve est de porter un jour le maillot du Real Madrid.

hdiandy@lequotidien.sn

(Avec galsenfoot)