Mohamed Sissoko, ancien milieu de terrain des Reds, est revenu sur les probables départs de Mohamed Salah et de Sadio Mané de Liverpool cet été.

Dans un entretien avec EuropaCalcio, l’ancien international malien, qui a évolué à Liverpool de 2005 à 2008, a évoqué le cas de l’Egyptien Mohamed Salah et du Sénégalais Sadio Mané, cités très souvent sur le marché de transferts. Et pour Sissoko, si l’un des deux devrait rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival, ce serait Sadio Mané et non Mohamed Salah.

«Je ne sais pas si Salah restera à Liverpool. S’il partait, son départ pourrait être une bonne chose pour Liverpool. Le club est très intelligent et saurait déjà le remplacer ; Il y a des jeunes très forts qui sont prêts à jouer avec les rouges et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Salah au Real Madrid ? Non, je vois plus Sadio Mané, parce qu’il a les caractéristiques que veut Zinedine Zidane, il l’apprécie beaucoup. Je pense que Sadio Mané ira au Real Madrid», a prédit Momo.