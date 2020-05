Le mandat du président de la Fédération sénégalaise de football prend fin en 2021. Une échéance que le président de la Linguère souhaiterait prolonger. Selon l’ancien coach des Lions avec un nouveau mandat pour Me Augustin Senghor.

Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), doit briguer un nouveau mandat à la tête de l’instance dirigeante du football national, estime l’ancien sélectionneur du Sénégal, Amara Traoré.

«Puisqu’aucun texte ne lui interdit d’être candidat, il doit y aller», a dit Traoré, répondant à une question sur une éventuelle nouvelle candidature de M. Senghor, sur une plateforme baptisée «Foot local» sur le réseau social WhatsApp.

L’ancien sélectionneur national du Sénégal (2009-2012) estime que l’actuel président de la Fsf est dans une phase de «pleine maturation», concernant la gestion du football national. «Augustin Senghor et son équipe ont fait du bon travail même s’il reste beaucoup à faire. Ma conviction profonde, c’est qu’il doit poursuivre ce travail», a argué Traoré, président de la Linguère de Saint-Louis (Ligue 2). Elu président de la Fsf en 2009, Augustin Senghor a été réélu en 2013 et en 2017.

S’il ne veut pas briguer un nouveau mandat, les dirigeants du football national doivent l’inciter à le faire, a insisté l’ancien sélectionneur national. Selon Amara Traoré, le football sénégalais est en même temps sur «une courbe ascendante» et dans un «équilibre fragile», une raison pour laquelle Augustin Senghor doit poursuivre le travail qu’il a entamé.

«Prêt à faire voter une motion de soutien pour sa candidature