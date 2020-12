L’ancien international, Souleymane Sané, parle du football sénégalais. Actualité oblige, le père de Leroy Sané a donné son avis sur la candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la Caf.

Candidature de Me Sen­ghor à la présidence de la Caf

«Sa candidature est une bonne nouvelle pour le Sénégal et même pour l’Afrique. Notre pays a toujours eu de grands dirigeants dans les plus grandes instances du monde. En tant que patriote, je lui souhaite le meilleur.»

Equipe nationale

«Nous avons une grande équipe dont les joueurs jouent dans les plus grands clubs du monde. C’est indéniablement une valeur sûre. La preuve, nous sommes la meilleure équipe africaine au classement Fifa et la relève semble bien assurer car nos jeunes nous ont donné beaucoup de satisfactions lors de toutes leurs sorties. C’est de bon augure.»

Sadio Mané

«Je ne vais pas encore polémiquer sur cet épisode car oui il méritait ce Ballon d’Or au vu l’année exceptionnelle qu’il a faite. Mais le plus important c’est de croire en soi et à son destin. C’est un joueur très talentueux qui fait notre fierté avec beaucoup d’autres. Avoir ou pas un Ballon d’Or ne l’empêchera pas de faire ce qu’il fait de mieux, jouer au foot.»

Football africain

«Le foot africain est très riche et varié de par ses talents mais rencontre beaucoup d’obstacles. Il faudrait rendre plus attractifs les championnats, qu’ils soient plus réguliers et plus structurés. Cela nécessite beaucoup d’investissement d’abord au niveau des stades, aussi favoriser les clubs de football dès le primaire à l’école. Mais tout cela nécessite une étroite collaboration entre les instances sportives et les collectivités locales.»

