Alioune Souaré, ancien député, spécialiste en droit parlementaire et droit des collectivités locales, vient de publier un document sur l’exercice de la fonction de conseiller départemental. Dénommé «Guide de la conseillère et du conseiller départemental», l’ouvrage vise à participer au renforcement des capacités pour une bonne connaissance des textes.

Permettre aux conseillers départementaux de bien se préparer à l’exercice de leur fonction et d’accomplir correctement leur mission : C’est l’objectif du Guide de la conseillère et du conseiller départemental, publié par l’ancien député et spécialiste en droit parlementaire et droit des collectivités locales. Dans l’introduction de l’ouvrage qui est la suite du Guide de la conseillère et du conseiller municipal de 2014, Alioune Souaré informe que ce guide «s’accommode aux exigences du droit à la formation des élus, souscrites à l’article 12 du Code général des collectivités territoriales et participe au renforcement des capacités pour une bonne connaissance des textes». Ce document de 55 pages fournit donc «aux élus départementaux des renseignements nécessaires à travers une méthode simplifiée et accessible à tous». Il donne ainsi des informations sur le Conseil départemental, sa con­vocation, ses sessions, le déroulement des séances, son rôle, son budget et aussi la participation citoyenne. Les fonctions du président et des membres du Conseil départemental sont aussi abordées. D’après M. Souaré, «le guide est un extrait du Code général des collectivités territoriales combiné à une expérience tirée de la pratique». De même, il est précisé qu’il «fait le résumé de certaines notions essentielles permettant à chaque conseillère ou conseiller départemental de bien comprendre son travail et d’avoir des arguments juridiques convenables». Le document permet également de revisiter «les organes du Conseil, le droit des élus au sein du Conseil départemental et certains aspects du budget». En plus de tout cela, le guide «adosse en annexe le tout nouveau texte concernant la directive de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) sur le régime financier des collectivités territoriales mis en vigueur dans les Etats membres».

