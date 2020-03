Motorola solutions a lancé la solution Ptt (Push-to-talk) à haut débit et une plateforme de vidéosurveillance associée à l’intelligence artificielle, spécialement conçues pour renforcer la sécurité des employés et accroître la productivité, notamment des secteurs de production industrielle et de sécurité. «Motorola solutions propose aux filières industrielles ouest africaines des solutions de sécurité et de productivité optimales avec le lancement de nouvelles solutions, telles que le Ptt et la vidéosurveillance à haut débit», lit-on dans un communiqué.

Cette nouvelle gamme de produits et services, renseigne-t-on, inclut l’implémentation sur site de la toute nouvelle solution Wave, un service de communication multimédia indépendant du réseau, ainsi qu’une plateforme de vidéosurveillance Avigilon dotée de la technologie Ai. L’ensemble de ces solutions, souligne le document, sont disponibles par le biais d’un réseau de «partenaires chevronnés» à travers l’Afrique de l’Ouest. «Notre gamme de solutions de communication Ptt et de vidéosurveillance est adaptée et évolutive, visant à répondre aux différents besoins des entreprises aux moments les plus critiques. Qu’il s’agisse d’une petite usine de fabrication ou d’une vaste exploitation minière, nous avons la solution qu’il faut», vante Laurent Tribout, responsable ventes indirectes pour l’Afrique subsaharienne. Il ajoute : «Forts de notre expérience de plus de 50 ans en Afrique et grâce à notre réseau de partenaires de confiance, nous proposons un service et un support de qualité en vue de garantir la satisfaction de nos clients.»

Le document informe que Wave est une solution de communication Ptt standard 3Gpp, spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises et pouvant desservir jusqu’à 3 000 utilisateurs. Le système permet aux employés de communiquer plus aisément, indépendamment des appareils ou réseaux utilisés.

mfkebe@lequotidien.sn