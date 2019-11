Le secrétaire général du Pds considère que Oumar Sarr a démissionné «de fait» de son parti. Abdoulaye Wade, qui en prend acte, justifie son constat par «les actes de défi» de son ancien numéro 2 depuis sa participation au dialogue national sans son autorisation.

Wade se rapproche de Madické Niang, mais s’éloigne de Oumar Sarr. Dans une circulaire en date du 18 novembre, il «constate la démission de fait» de son ancien adjoint et en «prend acte». Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) le justifie par l’application du «principe d’incompatibilité constant dans (son) parti et des dispositions des articles 04, 05 et 23 des statuts du parti». En conséquence, ajoute-t-il, «les déclarations de Oumar Sarr, ses activités ou initiatives ne sauraient désormais engager le Pds». En effet, le Pape du Sopi n’a pu digérer les agitations du leader des frondeurs. «Depuis quelque temps, des responsables et militants de plus en plus nombreux se plaignent des actes de défi que développe M. Oumar Sarr, ancien coordonnateur du parti, et demandent des sanctions. Je constate, en effet, les nombreux actes de Oumar Sarr tendant à saper l’unité du parti ainsi que ses activités fractionnelles qui le mettent en posture d’animateur d’une formation hors du Pds», a-t-il écrit. Me Wade, qui condamne cette démarche de Oumar Sarr, énumère quelques «chefs d’accusation» : «Une participation assumée publiquement à l’ouverture du dialogue national de mai 2019 sans autorisation du parti, voire en opposition avec la volonté exprimée de la direction, l’organisation d’une tournée nationale de propagande et de recrutement en faveur du mouvement politique dénommé ‘’Alliance suxali sopi’’ qu’il a lancé, avec la prétention de prendre le siège du Pds au Front de résistance nationale où il nous a longtemps représentés, l’ouverture d’une permanence nationale à Dakar au nom de son mouvement et une utilisation malhonnête des symboles du Pds et l’effigie de son secrétaire général national sans autorisation préalable.»

Au final, conclut-il, «tous ces actes contraires à l’esprit du parti et aux dispositions de ses statuts en ses articles 5 et 23 traduis(ent) l’option pour une formation autre que le Pds». Le secrétaire général du Pds demande ainsi à ses militants de «rester vigilants, de resserrer les rangs et de préparer activement les prochaines échéances électorales dans la discipline et la solidarité».