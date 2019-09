Eiffage Sénégal a lancé hier «Sekoya et climat Afrique», à l’occasion du «Sustainable future forum» organisé par la Bicis et ses partenaires. Il s’agit d’une plateforme qui va rechercher des solutions bas carbone pour réduire le réchauffement climatique.

Lancée en France en juin dernier, la plateforme «Sekoya carbone et climat Afrique» d’Eiffage a été lancée hier à Dakar à l’occasion du «Sustainable future forum», organisé en partenariat avec la Bicis (filiale de Bnp Paribas), qui a pris fin hier. La plateforme va permettre de créer un club industriel bas carbone adapté aux multiples enjeux du continent, à commencer par un déploiement en Afrique de l’Ouest. L’idée est de faciliter l’identification des solutions bas carbone en utilisant la puissance du numérique pour aller plus vite dans cette indentification de solutions, nouvelles comme existantes afin de mettre en œuvre dans les processus industriels et de favoriser les interactions entre tous les acteurs.

Les partenaires start-ups, Pme, grands comptes, fournisseurs, établissements financiers engagés et les clients pourront référencer et promouvoir les solutions bas carbone et échanger sur ce sujet. «Une fois sélectionnées, ces solutions pourront être proposées dans le cadre d’appels d’offres» a expliqué Taman Mhounadi. La chargée d’Innovation transverse et développement durable chez Eiffage d’indiquer que la plateforme Sekoya constitue une étape supplémentaire dans la stratégie proactive visant à mettre en œuvre des solutions bas carbone à grande échelle et à se saisir de toutes les opportunités d’innovation dans ce domaine au service d’un développement durable partagé.

Alors que la Banque mondiale estime la population des villes africaines à 1 milliard d’habitants d’ici 2040, construire des villes et infrastructures durables est à la fois une opportunité et une nécessité pour répondre aux enjeux climatiques, selon le groupe Eiffage qui entend être exemplaire sur ses propres émissions, mais également accompagner ses clients dans leur propre démarche de réduction de leur empreinte carbone. Cela, en développant des solutions alternatives et en déployant au maximum ces solutions dans ses offres.