Appelé par Christian Nsengi-Biembe pour la préparation de la double confrontation entre les Léopards et l’Angola, Marcel Tisserand pourrait bien ne pas honorer sa convocation. Et d’après la presse allemande, ça serait à cause du coronavirus… Le patron du club de Wolfsburg, Jörg Schmadtke, a brandi la menace d’interdiction de voyage à tous ses joueurs internationaux dans cette période de coronavirus. «Mon état d’esprit en ce moment, c’est de ne pas laisser partir nos joueurs. Je l’interdirai», a déclaré Jörg Schmadtke, cité ce mercredi dans la presse allemande reprise par le média français L’Equipe. Une décision qui pourrait nuire aux calculs du sélectionneur national en vue de la composition de sa charnière centrale. Mais pour l’instant, on en est qu’à une éventualité incertaine. L’évolution de l’expansion de Covid-19 devrait permettre à tous les dirigeants des clubs de prendre leur décision définitive. Quoi qu’il en soit, la possibilité de ne pas voir Marc le Tisserand en sélection en fin mars est bien réelle.