New Balance a profité du sacre de Sadio Mané pour dévoiler une paire unique et surtout très spéciale pour son joueur. Depuis quelque temps déjà, New Balance préparait l’arrivée de la nouvelle Furon 6. En effet, la marque n’avait pas laissé la place aux doutes en partageant sur ses réseaux sociaux l’image de Sadio Mané en train de tester le nouveau modèle dans une version whiteout. Mais on était en revanche loin d’imaginer que la marque américaine allait lancer son tout nouveau modèle grâce à une version personnalisée pour celui qui est son ambassadeur numéro 1, Sadio Mané. Tout juste récompensé du titre de Meilleur joueur africain de l’année 2019, le Sénégalais hérite donc d’une version spéciale de ce qui est désormais officiellement la Furon 6.