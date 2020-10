La récente sortie des maîtres coraniques a eu un écho favorable auprès du premier des Sénégalais. Ces derniers, pour donner corps à leurs revendications, avaient décidé d’instituer une Journée de récital du Coran pour mieux valoriser l’image des établissements qu’ils dirigent. Hier, évoquant les requêtes des maîtres coraniques en réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République «a invité le ministre de l’Education, en relation avec la ministre de la Famille, à mener des concertations avec les représentants des associations de maîtres coraniques, pour le traitement de leurs doléances dans le cadre de la consolidation du système éducatif et de la stabilité sociale».

Revenant sur les travaux de la 42ème session des Comités consultatifs interafricains du Cames, «le chef de l’Etat a magnifié les brillants résultats des enseignants-chercheurs sénégalais». Le Président Macky Sall a, ainsi, «engagé les ministres concernés, en relation avec les autorités académiques, à veiller à la préservation de certains enseignements spécifiques dans nos universités, ainsi qu’à la réorganisation académique de nombreuses formations dans des établissements publics spécialisés en adéquation avec les besoins et l’environnement».

Le Conseil, qui a pris une série de mesures individuelles concernant des Conseillers aux affaires étrangères, pour l’essentiel, a examiné et adopté, au titre des textes législatifs et réglementaires, «le projet de décret fixant les modalités de participation des investisseurs sénégalais dans les entreprises intervenant dans les activités pétrolières et gazières et classement des activités de l’amont pétrolier et gazier dans les régimes exclusif, mixte et non-exclusif ; le projet de décret portant organisation fonctionnement du Comité national de suivi du contenu local (Cnsl) dans le secteur des hydrocarbures ; le projet de décret fixant les modalités d’alimentation et de fonctionnement du Fonds d’appui au développement du contenu local (Fadcl)».