Comme pour la Korité, Karim Wade a adressé un message aux Sénégalais pour l’Aid El Kébir ou Tabaski qui s’est passée dans un «contexte très particulier, marqué par la lourde présence de la pandémie du Coronavirus dans notre pays et partout à travers le monde». Depuis Doha où il est exilé, il a formulé des «vœux chaleureux de prompt rétablissement » à l’endroit des malades et des «prières ardentes pour le repos de l’âme de tous ceux qui ont été arrachés à notre affection au cours de l’année». Avant d’ajouter : «La situation sanitaire inédite en cours nous appelle tous, quelle que soit notre appartenance politique, ethnique ou religieuse, à travailler de concert pour endiguer la pandémie du coronavirus, en respectant les mesures barrières recommandées par les autorités de la santé.» Wade-fils souhaite «plus de santé, de sérénité, de sécurité et de stabilité au Sénégal et dans notre sous-région».