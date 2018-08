Ahmadou Tidiane Ba va passer la Tabaski loin de sa famille. Il a été envoyé hier en prison par le juge des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar pour une durée de 3 mois ferme. Le prévenu a été reconnu coupable du chef d’infraction d’escroquerie au visa. En effet, il avait pris l’engagement de convoyer plusieurs personnes en Europe, moyennant des sommes d’argent comprises entre 1,7 million et 2 millions de francs Cfa. Après une longue période, trois d’entre eux ont saisi la Division des investigations criminelles (Dic). Après une perquisition effectuée au domicile de Ahmadou T. Ba, les enquêteurs ont mis la main sur 16 passeports. Cette quantité de titres de voyage, argue le procureur, atteste «l’activité délictuelle» à laquelle le mis en cause s’adonnait. Pour la répression, le représentant du ministère public a requis une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme à son encontre. A l’entame de sa plaidoirie, l’avocat de la défense a plaidé coupable. Il a précisé que son client a profité de sa situation d’acteur culturel pour s’activer dans ce trafic et il a été pris la main dans le sac. En le faisant, poursuit le conseiller du prévenu, «il a fait tort à sa famille qui est en train de rassembler les sommes pour désintéresser les parties civiles». Par ailleurs, Me Ndiogou Ndiaye a sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi pénale parce que, dit-il, Ahmadou T. Ba est un délinquant primaire.

msakine@lequotidien.sn