Avec la crise sanitaire qui touche le monde actuellement, c’est tout le football qui pourrait connaître des chambardements exceptionnels. Alors que les joueurs vont commencer à se préparer à une reprise des compétitions dans les prochains mois, certaines règles pourraient être adaptées. Selon Sky Sport, la Fifa va proposer quelques modifications lors du retour des matchs. Et l’une des solutions envisagées par l’instance dirigeante serait la possibilité de faire cinq remplacements durant une rencontre. Le but de cette proposition serait d’éviter un nombre de blessures qui pourrait s’accroître à la reprise, car avec ce repos forcé les joueurs seront en manque de rythme et donc plus sujets à des pépins physiques. Un changement de règle qui doit encore être validé par l’International football association board (Ifab), l’organe responsable des lois du jeu, indique encore le média britannique. Un porte-parole de la Fifa a même détaillé les raisons de changement de règle provisoire : «La sécurité des joueurs est l’une des principales priorités de la Fifa. Une préoccupation à cet égard est que la fréquence des matchs plus élevée que la normale peut augmenter le risque de blessures potentielles en raison d’une surcharge pour les joueurs, a-t-il indiqué à Sky Sport. Dans les compétitions où moins de cinq remplacements sont actuellement autorisés, chaque équipe aurait désormais la possibilité d’utiliser jusqu’à cinq remplacements pendant le match, avec la possibilité d’un remplacement supplémentaire restant pendant les prolongations.»