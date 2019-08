Le ministre de l’Enseignement supérieur va prendre part au premier dialogue ministériel sur les sciences et technologies qui se tient en marge de la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 7). Cette conférence qui va se dérouler du 28 au 30 août 2019 à Yokohama porte sur le thème «Faire progresser le développement de l’Afrique à travers les hommes, la technologie et l’innovation». C’est dans ce cadre que l’ambassadeur du Japon au Sénégal a été reçu par Cheikh Oumar Anne. L’objectif de cette rencontre était de discuter des «différentes thématiques à l’ordre du jour du premier ‘’dialogue ministériel Japon-Afrique’’ sur les sciences et technologies, prévu du 27 au 29 août» en marge de cette conférence. Dans un communiqué, ledit ministère renseigne que ce dialogue de «haut niveau permettra de renforcer la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l’utilisation des sciences, technologies et innovation pour l’atteinte des Odd». Dans le document, le service communication ajoute que cette rencontre permettra également «de faciliter les collaborations entre les institutions japonaises et sénégalaises dans le domaine de la recherche et des technologies».