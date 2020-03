C’est clair. La priorité du Real Madrid l’été prochain est Sadio Mané. Et le club madrilène pourrait casser sa tirelire pour s’offrir le 4ème meilleur joueur au monde et joueur africain de l’année 2019. Une opération qui semble difficile compte tenu de l’importance de l’international sénégalais dans le jeu de Liverpool.

Mais tout se préciserait dans cette affaire. A en croire plusieurs médias anglais, les dirigeants de Liverpool pourraient ouvrir la porte à une discussion mais à une seule condition. Ils auraient fait trois demandes aux Merengues pour laisser partir Mané.

Liverpool voudrait avoir en plus de l’argent, trois joueurs en échange. Le premier est Toni Kroos qui est l’un des piliers du milieu de terrain du Real Madrid. Pas sûr que les dirigeants madrilènes acceptent. Le deuxième, Isco, l’homme de base du dispositif offensif de Zidane. Toujours compliqué dans ce cas. Et le troisième Vinicius, qui progresse et incarne l’avenir du club.

Des choix de joueurs qui seraient difficiles au Real Madrid d’accepter. Mais pour s’attacher les services de Sadio Mané, le club madrilène devra faire des sacrifices. Le mercato estival donnera plus d’indications.