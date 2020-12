C’est une palette d’ouvrages multiformes que les Emirats Arabes Unis et les œuvres caritatives de cet Etat du Golfe ont réalisés au profit de la commune et du département de Ziguinchor. Des réalisations dont certaines ont été inaugurées ces derniers jours par le nouvel ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Dakar, Sultan Ali Alharbi, accompagné de l’édile de Ziguinchor Ab­doulaye Baldé et d’une forte délégation. C’est d’ailleurs au pas de charge que le nouveau diplomate des Emirats au Sénégal, qui a accordé sa première sortie en terre sénégalaise à la commune de Ziguinchor, a d’abord inauguré le poste de Santé du quartier Goumel qui sera équipé par son pays et la mosquée dudit quartier, également financée par les Emirats Arabes Unis à travers l’Ong Dubai charity. Sultan Ali Alharbi s’est ensuite rendu à Dar Salam, commune de Nyassia et village natal du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, pour les besoins de l’inauguration du nouveau château d’eau de cette localité. Un ouvrage réalisé grâce au Croissant Rouge des Emirats Arabes Unis. Un geste qui a de quoi réjouir l’édile de Nyassia, pour qui il était une nécessité d’avoir de l’eau à Dar Salam ; un village très distant des forages de Nyassia, chef-lieu de la commune et dont les populations ont, dit-il, longtemps souffert du manque d’eau potable.

Et pour le maire de Zi­guinchor Abdoulaye Baldé, outre Dar Salam, d’autres localités vont bénéficier de forages ; et ce, aussi bien dans l’arrondissement de Nyassia que celui de Niaguis. Le député-maire a, à cet effet, invité l’ambassadeur à encourager les investisseurs de Dubaï, des Emirats, à investir dans l’agriculture, le tourisme, mais aussi les unités industrielles de la région pour booster le développement local. «Et l’ambassadeur qui est imprégné de la beauté de notre région et de ses nombreuses potentialités fera tout pour que les entrepreneurs du Golfe puissent venir massivement en Casamance», a-t-il-soutenu. Pour le moment, précise le maire de Ziguinchor, d’autres projets que ce pays ami du Sénégal a déjà gratifiés à la commune de Ziguinchor sont en voie de réalisation.

L’ambassadeur des Emirats Arabes Unis a d’ailleurs mis à profit sa présence à Ziguinchor pour visiter les chantiers de la Grande mosquée de Ziguinchor en pleine reconstruction. Un joyau islamique financé par les Emirats Arabes Unis pour une enveloppe de plus de 100 millions de francs Cfa.

Le diplomate arabe a émis le souhait de voir la Casamance constituer une destination très prisée pour les investisseurs et entrepreneurs émiratis, notamment dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, etc. Des perspectives qui seront analysées de concert, dit-il, avec la mairie de Ziguinchor, afin que la coopération entre le Sénégal et les Emirats Arabes Unis puisse profiter à tous.