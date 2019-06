C’était l’une des plus grandes inquiétudes des supporters guinéens concernant la Can qui se jouera dans moins de deux semaines en Egypte. Naby Keita, figure star du groupe, sera-t-il capable de jouer ?

Victime d’une blessure début mai, qui l’avait empêché de jouer la finale de la Ligue des Cham­pions avec Liverpool, le joueur faisait partie de la pré-liste de son pays pour la Can mais était incertain.

Mais bonne nouvelle pour la Guinée, puisque Naby Keïta est arrivé mardi à Marrakech, lieu où sa sélection fait sa préparation, pour reprendre l’entraînement et préparer la compétition. Son sélectionneur, Paul Put, a mis la pression sur Liverpool alors qu’il doit rendre sa liste officielle au plus tard ce mardi 11 juin à minuit.