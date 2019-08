Everton n’arrête plus d’enflammer la fin de ce mercato en Angleterre. Après avoir recruté la pépite de la Juve, Moise Kean, les Toffees veulent conclure sur un gros transfert. Annoncé à Arsenal, Zaha devrait rejoindre Everton. Le transfert de Pépé et le futur prêt de Coutinho chez les Gunners devraient faire tomber ce dossier à l’eau. De plus, les Gunners refusent de mettre la somme de 80 millions d’euros demandée par Crystal Palace. Somme qui n’effraie visiblement pas les Toffees d’Everton.

Ces derniers, qui ont fait une première offre de 60 millions d’euros refusée par les Eagles, sont revenus à la charge. D’après The Sun, Everton propose le milieu de terrain McCarthy et Cenk Tosun plus 70 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international ivoirien de Palace. Une grosse offre, qui serait le plus gros transfert de l’histoire du club. Et d’après le média anglais, la valeur marchande des deux joueurs additionnée à la somme proposée par les Toffees fait un total de 108 millions d’euros.

Auteur de 53 buts et 65 passes décisives en 323 matchs jusqu’ici en Premier Ligue, Wilfried Zaha est entré dans une nouvelle dimension. Lors de la saison dernière, l’Ivoirien a démontré tout son talent, portant l’attaque de Crystal Palace. Il a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives en Premier League. Ce qui justifie sans doute ce désir d’Everton de l’attirer à tout prix dans ses rangs.

A 3 jours de la fin du mercato, Crystal Palace acceptera-t-il de lâcher ce joueur devant cette offre ? Les prochains jours nous le diront. Affaire à suivre.