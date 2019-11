Unai Emery pourrait bien prendre la porte si les résultats ne s’améliorent pas dans les prochaines semaines. Et en Premier League, l’ombre de Mourinho plane au-dessus de la tête de chaque entraîneur du Top 6. Le Portugais pourrait bel et bien reprendre les rênes de l’équipe du nord de Londres, mais pas à n’importe quel prix, selon le Daily Mail.

Le média britannique affirme que l’arrivée du Special One à Arsenal dépendrait du budget que lui offrirait sa direction, du traitement des joueurs de l’académie et du style de jeu que veut adopter Mou.

Le premier point est bien entendu le plus important. José Mourinho est un entraîneur qui a toujours des demandes spéciales et voudra investir sur le marché des transferts pour obtenir l’équipe qu’il souhaite avoir. A priori, les dirigeants d’Arsenal pourraient s’aligner sur cette demande, bien qu’historiquement le club londonien ne soit pas le plus dépensier en Angle­terre.

En ce qui concerne le centre de formation, cela pourrait s’annoncer plus compliqué, en ce sens qu’Arsenal se doit de retrouver les premières places de façon assez urgente. C’est pourquoi l’académie des Gunners pourrait passer au second plan.

Enfin, Mourinho veut imposer son style de jeu, sa patte. Les équipes du Portugais ont tendance à jouer en contre, dans un système plus défensif et un jeu peu flamboyant… tout le contraire de ce que cherche Arsenal. Cependant, ce point n’est pas le plus important. Si Mourinho gagne, les supporters et les dirigeants oublieront vite le style de jeu de l’ancien coach de Manchester United.

Avec besoccer