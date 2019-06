L’élection présidentielle est complètement derrière nous. Nous faisons tous cap avec le Président Macky Sall, dans le temps des actions du quinquennat.

Je tiens à féliciter et à encourager le chef de l’Etat dans ses nouvelles réformes et celles engagées depuis 2014 avec le Plan Sénégal émergent (Pse).

La suppression du poste de Premier ministre résulte d’une forte expérience engrangée durant le premier mandat. Ainsi, tous les goulots identifiés pouvant entraver, cloisonner ou ralentir l’action publique devraient être élagués. Il nous incombe de comprendre et de faire comprendre aux populations que l’institutionnalisme importé comporte beaucoup d’éléments inadéquats qui nous inhibent alors que nous sommes dans un temps de rattrapage d’un retard de développement abyssal. Au surplus, n’oublions pas que l’ambition exprimée dans le Pse de placer le Sénégal sur les rampes de l’émergence d’ici 2035 exige un leadership fort. Ce qui n’exclut pas, loin s’en faut, la démocratie qui a permis d’ailleurs à des millions de citoyens d’exprimer leur choix finalement porté sur la personne de Macky Sall. Ce dernier élu est le seul responsable devant le peuple électeur.

Heureusement que le président de la République a compris en faisant à nouveau preuve du courage du réformateur qui fait bouger les lignes. Macky Sall a su, vraiment, par quel angle secouer le cocotier pour que le Sénégal ramasse les fruits d’une émergence éminente.

C’est pourquoi le fast track ne devrait pas être galvaudé. C’est un nouveau paradigme que nous gagnerions à nous approprier au-delà même de l’action publique. «Faire vite et bien» !!! Pourquoi pousser l’impertinence jusqu’à formuler des objections à cette trouvaille salvatrice.

En tout cas, les sénégalais dans leur diversité sont debout et mobilisés comme un seul homme derrière le Président Macky Sall pour la réussite des politiques initiées pour la satisfaction des attentes pressantes des populations.

Nous faisons confiance à l’efficacité déjà démontrée d’un leadership d’actions incarné par le président Macky Sall avec des collaborateurs à la hauteur. D’ailleurs, les populations dans leur majorité sont en phase avec le PR Macky Sall pour le casting excellent fait lors de la formation du nouveau gouvernement. Nous sommes convaincus que les profils et les personnalités qui le composent sont des hommes et des femmes d’actions et de terrain, compétents, capables de porter haut la politique d’émergence ainsi que les nouvelles orientations pour une citoyenneté de développement et à l’amélioration du cadre de vie des populations.

Cette initiative d’instauration d’un nouvel ordre urbain et «des villes zéro déchets» rencontre l’adhésion de quasiment toutes les franges de la société sénégalaise. Ce qui permet tous les espoirs quant à la réussite du relèvement du défi. En effet «quand une personne rêve, c’est un simple rêve mais quand c’est le grand groupe qui rêve, ce n’est plus un rêve mais le début de la réalité». Car, nous sommes convaincus qu’une adhésion massive, citoyenne et même active donnera une onction définitive à cette option résolue pour le bien de tous.

Nous sommes aussi persuadés qu’une synergie multi actrice impliquant Collectivités Territoriales (maires), forces de sécurité, Organisations communautaires de base (Ocb), autorités religieuses, étudiants et élèves pourrait donner des résultats insoupçonnés mais surtout durables.

Cependant, le volet social devrait accompagner cette dynamique de nettoyage de nos rues et places publiques. Nous pensons à cette femme vendeuse de beignets et qui fait vivre sa famille et paie la scolarité de ses enfants.

De ce fait, nous orientons vers l’usage de l’expertise en approches humaines et en changement de comportements de jeunes travailleurs sociaux en réserve pour une efficace résilience. D’autres jeunes pourraient être formés comme «éco-volontaires» sans compter les Agents de sécurité de proximité (Asp) pour un suivi efficient des actions de ce grand challenge du quinquennat.

Et, comme l’emploi des jeunes en est un autre…

Dr Bara DIOP

Assistant social

Phd en santé publique

baradiop078@yahoo.fr