Dakar va abriter un Pôle de l’eau pour une meilleure prise en charge des questions liées à la ressource. Le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, l’a annoncé jeudi lors du «Kick off meeting», marquant le lancement officiel du 9ème Forum mondial de l’eau. «Le Sénégal va mettre en place le Pôle de l’eau de Dakar», a annoncé M. Thiam dans son discours inaugural. «Ce pôle sera un centre de ressources qui adressera les problématiques de développement régional en lien avec l’eau. L’atteinte de l’Odd 6 demande que nous sortions des schémas classiques de financement pour l’eau», a-t-il poursuivi, sans avancer une date pour la mise en place de ce projet. Serigne Mbaye Thiam a placé le projet Fonds bleu mis en place par le Président Macky Sall dans la volonté d’atteindre l’Odd 6. A travers ce pôle, il sera question pour le ministre de mettre en place des mécanismes de veille scientifique et technologique, de renforcer les capacités pour développer le système d’alerte et de résilience face aux mutations en cours. Le Sénégal veut en fait prendre prétexte de l’organisation de cet événement de dimension mondiale pour apporter les réponses adéquates pour régler la question de l’eau qui se pose avec acuité. «Le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau ont convenu de lancer, au-delà des priorités du forum, l’initiative Dakar 2021 qui vise le développement de projets concrets dont les résultats seront présentés lors du 9ème Forum mondial de l’eau», a fait comprendre le ministre, faisant savoir que l’idée est «d’axer le forum sur une dynamique d’engagement à travers des projets labélisés, apportant des réponses à forts impacts sociaux et économiques». «Ce ‘’Kick off meeting’’ est une activité charnière et stratégique pour mettre en œuvre la nouvelle vision du forum et pour inscrire les préoccupations locales, régionales et mondiales à l’agenda politique», a-t-il dit, en parlant de la rencontre du jour, exhortant les différents acteurs à la mobilisation pour un forum inédit.

«Des pays amis se sont manifestés pour organiser des événements spécifiques. D’autres événements seront organisés sur d’autres continents pour sensibiliser la communauté mondiale des acteurs de l’eau. Je vous invite tous pour faire de Dakar 2021 le plus grand Forum mondial de l’eau», a-t-il relevé.

Un panel dirigé par le secrétaire exécutif du 9ème Forum Abdou­laye Sène et des séances plénières sur les quatre thèmes dégagés pour le forum, à savoir «Sécurité de l’eau», «Coopé­ration», «Eau pour le développement rural», «Outils et moyens», ont été au menu du «Kick off meeting».

abndiaye@lequotidien.sn