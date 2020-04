«Notre comité a été mis en place avec toutes les spécialités pour aider dans la gestion de la structure. Il y a également un comité clinique qui réunit également des médecins, des pédiatres, des psychiatres, des pneumologues…

Dans la gestion de la crise, il ne s’agit pas seulement de prendre en charge les patients Covid-19, parce que l’hôpital est toujours fréquenté par d’autres malades. On a pu faire la mutualisation des compétences, des services pour gérer les patients Covid-19. Dans les zones non Covid-19, on continue de recevoir des patients qui viennent et qui sont pris en charge. Et l’expérience a montré que même si on a des services et des spécialités différents, les gens peuvent travailler ensemble.

Le malade étant un tout, cette mutualisation pourrait contribuer à améliorer la prise en charge des patients. La mise en place du comité clinique facilite les choses, car toutes les spécialités sont dans ce comité. Ainsi, tous les services sont impliqués à chaque fois que les centres de traitement ont besoin de l’expertise d’un spécialiste. Ils n’ont jamais hésité à appeler pour solliciter. Ils ont su le faire et le fait de discuter ensemble permet d’anticiper sur les éventuelles difficultés.»