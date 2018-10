Ce n’est pas une première fois, mais on souhaite beaucoup que cette complainte-ci soit la dernière. Parmi les belles pratiques républicaines passées à la trappe de la gestion libérale sous Wade et confirmées par Macky, il y a la feuille quotidienne d’audience du chef de l’Etat. Etablie depuis le Président Senghor, Abdou Diouf qui n’avait pas beaucoup d’imagination innovante l’avait maintenue. Wade, non par esprit retors, mais plutôt par amateurisme, pensons-nous, l’a supprimée. Maintenant, pour savoir qui a été reçu par le chef de l’Etat et pourquoi, les Sénégalais doivent se fier aux émissions de Radio Cancan.