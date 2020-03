Suite aux informations parues dans certains journaux et sites de ce samedi 28 mars 2020, faisant état de deux individus diagnostiqués positifs au Covid-19 au sein de la commune de Sangalkam, je tiens à préciser qu’aucun cas positif de Covid-19 n’a été détecté à ce jour parmi la population du district sanitaire de Sangalkam qui polarise les communes de Sangalkam, Bambilor, Jaxaay/Niacoulrab et Tivaouane Peul/Niague. Ces cas déclarés positifs ont été importés et acheminés par la suite vers des sites de traitement approprié pour leur prise en charge. Je tiens à rassurer toute la population du district sanitaire de Sangalkam, à qui j’invite au respect strict des mesures d’hygiène préconisées par le ministère de la Santé et de l’action sociale.

LE MEDECIN CHEF DU DISTRICT SANITAIRE DE SANGALKAM

Dr BOCAR BAILA DIEDHIOU