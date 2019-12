Très sérieux, les Reds ont disposé de leur dauphin (4-0) ce jeudi, lors de la 19e journée de Premier League. Sadio Mané et ses coéquipiers comptent désormais 13 points d’avance sur les Foxes et s’envolent vers le titre de champion.

Après avoir conquis le monde, Liverpool repartait à l’assaut de l’Angleterre et d’un titre de champion qui le fuit depuis 1990. Au moment d’affronter son dauphin Leicester, sur lequel il comptait déjà 10 points d’avance avant la rencontre, la physionomie était connue : aux Reds la possession du ballon et les attaques placées, aux Foxes les phases de transition rapides et les contres assassins, avec Jamie Vardy, le meilleur buteur du Championnat (17 buts), comme meilleure arme.

Mais le rapport de force s’est vite révélé distendu. L’étreinte de Liverpool fut permanente et s’est manifestée dès les premières minutes. La première mèche fut allumée par Alexander-Arnold, dont la frappe soudaine était captée par Kasper Schmeichel (1e). Sadio Mané se signalait dans la foulée, sans plus de réussite (1e), tout comme Salah, à l’affût d’une mauvaise relance de Johnny Evans (5e).

Les joueurs de Brendan Rodgers ont été totalement muselés par la couverture de terrain des Reds… L’arrière droit de Liverpool, impeccable défensivement, le fut tout autant pour ajuster un centre depuis le côté gauche repris victorieusement par la tête de Firmino (0-1, 31e). Une main de Çalar Söyüncü dans la surface a définitivement réglé le suspense à l’approche du dernier quart d’heure. Le penalty ainsi obtenu fut transformé par James Milner, tout juste entré en jeu (2-0, 71e).

Jamais avares en friandises, les coéquipiers de Sadio Mané ont offert quelques autres actions affriolantes jusqu’au coup de sifflet final. Ils en ont profité pour creuser un peu plus l’écart : un énième centre parfait de Alexander-Arnold, un contrôle parfait de Firmino, et la conclusion parfaite de l’attaquant brésilien (3-0, 74e). Alexander-Arnold ponctuait lui-même son match de grande classe par le quatrième but de la rencontre (4-0, 78e), sur une passe décisive de l’attaquant sénégalais.

Une année 2019 exceptionnelle

Manchester City pourrait certes reprendre la deuxième place et revenir à onze points de Liverpool vendredi. Mais les Reds dégagent une impression de puissance sans commune mesure depuis plusieurs mois : cette saison, personne ne semble plus fort qu’eux.

L’année 2019 de Liverpool est exceptionnelle à bien des égards. Les Reds surfent actuellement sur une série de 35 matchs sans défaite d’affilée en Premier League, à cheval entre la saison 2018-2019 et la saison 2019-2020. C’est un record dans l’histoire du club. La saison dernière, les joueurs de Jürgen Klopp étaient déjà irrésistibles, mais ils avaient buté sur un autre ogre : le Manchester City de Pep Guardiola. Cette fois, personne ne semble aussi fort qu’eux.

