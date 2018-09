Tout se passe bien pour Sadio Mané en ce début de saison. En Premier League, le Sénégalais est en train de voler la vedette à Mohamed Salah, attaquant le plus en vue des Reds la saison dernière.

En déplacement sur le terrain de Leicester ce samedi, Liverpool l’a emporté 2-1. Et c’est encore Mané qui s’est signalé en ouvrant le score pour les siens à la 10ème minute avant que Firmino ne vienne corser l’addition à la 45ème minute. Arrivé chez les Foxes cet été, Rachid Ghezzal a réduit le score pour Leicester qui n’a toutefois pas réussi à égaliser.

Revenant sur le match et son 4e but, Mané déclare : «C’est très important de marquer pour l’équipe. J’essaie de donner le meilleur pour l’équipe. Nous avons joué du beau football mais c’est l’attitude qui a fait la différence. C’était un match difficile.»

Liverpool s’offre un exploit…28 ans après

Sadio Mané compte donc quatre buts marqués avec Liverpool en quatre journées. Du coup, il occupe la tête du classement des buteurs avec le joueur de Fulham, le Serbe Aleksandar Mitrovic.

A noter que de telles statistiques : 4 victoires en 4 matchs, Liverpool n’avait plus réussi cet exploit depuis 1990, l’année de leur dernier sacre en Premier League.

