Liverpool n’a pas tremblé pour dominer Sheffield United (2-0) ce jeudi soir à Anfield. Grâce au onzième but de l’international sénégalais et un de Mohamed Salah, les Reds comptent treize points d’avance en tête du Championnat d’Angleterre. Avec un match en moins.

Liverpool a commencé 2020 comme il a fini 2019 : par une victoire. Ce jeudi soir, en clôture de la 21e journée du Cham­pionnat d’Angleterre, les Reds ont dominé Sheffield United (2-0) à Anfield. Mohamed Salah a ouvert le score dès la 3e minute en reprenant victorieusement un centre de Andy Robertson, sa dix-septième passe décisive de la saison en Premier League. L’international sénégalais, Sadio Mané, a inscrit le deuxième but de la soirée à la 64e, au terme d’une superbe combinaison avec son coéquipier égyptien. Pour mettre un peu plus Liverpool en sécurité, l’international sénégalais frappe deux fois avant de mettre le ballon au fond. C’est le onzième but de la saison de l’attaquant des Lions qui a terminé à la quatrième place au classement du Ballon d’or France Football. Grand favori pour remporter le Ballon d’or africain 2019, Sadio Mané est bien parti pour décrocher le trophée qui sera décerné le 7 janvier prochain en Egypte. Le sacre de l’international sénégalais serait même déjà acté au vue de ses performances en club et en sélection cette saison. Deuxième l’année dernière, derrière Mou­hamed Salah, Sadio Mané devrait à son tour être couronné au Caire, fief de son «adversaire». Comme ce fût le cas l’année dernière à Dakar. Une belle revanche pour le natif de Bambali qui ne cesse de confirmer au fil des années son rang de joueur mondial. Suffisant pour faire de lui le favori de cette cérémonie du Ballon d’or africain, car il a remporté cette saison la Ligue des champions avec Liverpool. Il a terminé vice-champion d’An­gleterre avec le club anglais, mais aussi d’Afrique avec le Sénégal. Il a aussi terminé co-meilleur de la Premier League avec 22 buts inscrits.

Grâce à ce dix-neuvième succès en vingt rencontres de Cham­pionnat, les hommes de Jürgen Klopp comptent treize points d’avance sur Leicester, leur dauphin. Et avec un match en moins…

