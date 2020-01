Alors que Liverpool affronte Tottenham ce samedi (17h 30 Gmt) dans le choc de la 22ème journée de Premier League, ce trophée de Ballon d’or africain 2019 sera une motivation de plus pour Mané.

Sa distinction de Ballon d’or africain 2019 n’a surpris aucun observateur, tant Sadio Mané s’est illustré durant l’année 2019 comme l’un des meilleurs joueurs sur le plan africain et mondial. Le natif de Bambali a d’ailleurs connu une année faste aussi bien avec les Reds de Liverpool qu’avec la sélection du Sénégal.

Bien que largement en tête du championnat avec 13 points d’avance sur son dauphin, Leicester (et un match retard), Liverpool ne veut rien faire au hasard cette saison encore moins son match contre Tottenham ce samedi.

Depuis son doublé en 2017…

On se souvient du doublé de Mané, inscrit contre les Spurs le 11 février 2017. C’était il y a presque trois ans, à l’occasion de la 25ème journée du championnat anglais. Un doublé express, réalisé en deux minutes et qui a permis aux Reds de l’emporter 2-0. Depuis cet exploit, le Sénégalais n’a plus marqué contre les Spurs en championnat.

Ce samedi, le titre de Meilleur joueur africain obtenu par l'ailier de Liverpool sera peut-être pour lui une motivation de plus pour briller à nouveau contre les Spurs. De toutes les façons, Mané sera très attendu lors de cette rencontre. Il en sera de même tout le reste de la saison, quand on sait que l'objectif du joueur, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, sera désormais de s'offrir le trophée en 2020 et d'avoir une place sur le podium pour le Ballon d'or France Football.

Mauvaise nouvelle pour Mourinho

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, devra faire sans son avant-centre attitré. L’attaquant des Spurs a subi une intervention chirurgicale sur une ischio-jambier déchirée qui lui fera manquer la majorité du reste de la saison au niveau du club et dans une course pour être en forme pour mener l’Angleterre à l’Euro 2020.

Kane n’est que l’une des nombreuses absences auxquelles Mourinho doit faire face pour la visite des champions d’Europe qui recherchent une 20e victoire record de leurs 21 premiers matchs à la saison de championnat. Moussa Sissoko est également absent jusqu’en avril, tandis que Hugo Lloris, Ben Davies, Danny Rose et Tanguy Ndombele restent à l’écart.

Le capitaine du club, Lloris, a au moins repris l’entraînement après trois mois d’absence avec un coude disloqué lors d’une défaite décevante 3-0 à Brighton en octobre.