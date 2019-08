L’attaquant sénégalais de Watford, Ismaila Sarr, vient de marquer son premier but (37e mn) avec son nouveau club. Sur une belle passe en profondeur, l’ancien joueur de Rennes ne se pose pas de question. En effet, il fixe le gardien et croise parfaitement son tir. Watford était opposé à Conventry City (3-0) en League Cup. Ismaila Sarr est l’un des joueurs dont la progression a été la plus rapide, ces dernières années. De ses débuts dans la ville de Saint-Louis avec la Linguère, à son arrivée à la l’Académie Génération Foot, le jeune joueur sénégalais a toujours rapidement gravi les échelons. En phase finale de sa formation, il rejoint Metz en France. En effet, à seulement 18 ans, il signe son premier contrat professionnel, pour une durée de 5 ans, avec le club tout juste promu en Ligue 1. Le 26 juillet 2017, Ismaila Sarr continue son ascension fulgurante. Il signe alors au Stade rennais FC. Le montant du transfert est de 20 millions d’euros pour un contrat de 4 années. Il est dès lors le transfert le plus cher du FC Metz devant Robert Pirès. Après deux années passées à Rennes avec notamment une Coupe de France et une récente participation à l’Europa League, il s’envole pour l’Angleterre où il signe à Watford.

Avec Afriquesport