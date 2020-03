La Premier League étant suspendue jusqu’à au moins fin avril, cela donne aux fans une possibilité de se remettre en question sur tout ce qui a été déjà fait sur cette saison 2019-2020 jusqu’à présent.

Liverpool a établi des nouveaux records, en remportant 27 de ses 29 matchs, et ne perdant que cinq points. Les Reds dépassent les Citizens, deuxième, de 25 points. Quand la saison reprendra, l’équipe de Jurgen Klopp ne sera qu’à six points d’être championne d’Angleterre pour la première fois en 30 ans.

C’est le moment d’établir l’équipe de Premier League jusqu’à présent. Et sans surprise, Liverpool domine cette équipe avec neuf des onze joueurs.

On retrouve notamment le gardien de but des Reds, Alisson Becker, qui n’a concédé que 11 buts lors de ses 20 matches en Premier League cette saison. En défense, on retrouve Virgil Van Djik, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson. Henderson, Wijnal­dum et Kévin De Bruyne dominent le milieu de ce onze d’équipe de PL.

En ce qui concerne le trio d’attaque, Jamy Vardy (Leicester) ouvre la voie avec 19 buts. Mané (14 buts) et Salah (16 buts) ont une fois de plus joué un rôle-clé à Liverpool cette saison. Aucun duo n’a combiné de buts plus que cette paire.

Equipe-type : Gardien : Alisson Becker (Liverpool). Défense : Virgil Van Djik, Joe Gomez, Trent Alexander Arnold et Andrew Robertson (Liver­pool). Milieu : Henderson (Liverpool), Wijnaldum (Liverpool) et De Bruyne (Man City). Attaque : Vardy (Leicester), Mohamed Salah et Sadio Mané (Liverpool ).