Supérieur dans la maîtrise du jeu, Liverpool a fait craquer Chelsea à Stamford Bridge (2-0). Les Reds ont profité du talent de Sadio Mané. Auteur de son premier doublé de la saison, l’international sénégalais égale le record de l’Espagnol, Fernando Torres.

Si Liverpool avait affiché un peu de fébrilité pour venir à bout de Leeds la semaine dernière (4-3), le champion en titre a livré une prestation bien plus marquante ce dimanche pour annoncer qu’il faudra bien compter sur lui cette saison. Les Reds ont maîtrisé le premier choc de la saison de Premier League pour s’imposer à Stamford Bridge face à un Chelsea encore en recherche de repères, après son gros mercato (2-0). Une belle impression à confirmer la semaine prochaine contre Arsenal.

Ce succès de Liverpool restera évidemment associé à la performance énorme de Sadio Mané, qui a répondu au triplé de Salah lors de la première journée. Le Sénégalais a fait basculer le match en provoquant l’expulsion de Christensen (45e) et a signé un doublé éclair, son premier de la saison, en début de seconde période. D‘abord d’une tête parfaite sur un centre de Firmino consécutif à un une-deux avec Salah (50e) puis un but mêlant roublardise et maîtrise technique en pressant Kepa pour terminer dans le but vide après un contrôle superbe (54e). Cette nouvelle boulette de Kepa ne manquera pas d’agiter la presse anglaise. Même s’il s’est bien repris ensuite, le gardien espagnol devrait rapidement perdre sa place au profit du nouvel arrivant Edouard Mendy (ex-Rennes). Après ce deuxième but heureux, Liverpool, boosté par la première de Thiago Alcantara, entré à la pause et immédiatement à l’aise, a voulu contrôler. Mais le remuant Werner a obtenu un penalty après avoir été bousculé par… Alcantara (73e). Le spécialiste Jorginho, après une course d’élan heurtée, a vu sa frappe être sortie par Alisson (75e), son premier arrêt en Premier League dans l’exercice.

Sadio Mané égale le record de Torres !

Au-delà de son doublé, Sadio Mané est en train d’écrire son nom dans les annales du football Anglais, mais surtout de Liverpool. L’attaquant des Reds s’est «encore» offert un nouveau record. Il a atteint la barre des 65 buts avec Liverpool, égalant le record de Fernando Torres. Le ballon d’Or africain de la saison 2019-2020 devient le 6e meilleur buteur de l’histoire de Liverpool. Il est à quatre réalisations de la cinquième place occupée par l’actuel serial buteur du Barca, Luiz Suarez. Le classement est dominé par la légende, Robbies Fowler, avec 128 buts.

