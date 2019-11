Dimanche à 16h 30 Gmt, les yeux du monde du football seront rivés sur le choc de Premier League entre Liverpool et Manchester City. A Anfield se croiseront donc les actuels leaders du championnat anglais. Un match aux allures de finale, alors qu’on est seulement à la 12e journée de championnat.

Liverpool-City de demain n’est pas décisif pour le titre si on sait qu’on est seulement à la 12e journée de Premier League, mais n’empêche ce duel reste un choc pour ces deux équipes rivales qui se livrent une bataille épique pour le titre.

Pour Liverpool, l’enjeu est de briser les rêves de titre de Manchester City une bonne fois pour toute. Avec 6 points d’avance, Liverpool pourrait mettre City à 9 points. Ce qui serait une avance confortable pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Les Reds auront également pour mission de faire mieux que la saison dernière face aux Citizens. En deux matchs, les Reds avaient concédé le nul à domicile et s’étaient inclinés 2-1 face à l’équipe de Guardiola à l’Etihad Stadium.

Côté Manchester City, pas le droit à l’erreur. Avec 6 points de retard, ils doivent coûte que coûte gagner cette rencontre pour recoller sur leur adversaire du jour. Face à une équipe des Reds invaincue depuis le début de la saison en Premier League, Manchester City se présentera à Anfield pour briser cette statistique.

Le match de Mané

De plus, ce Liverpool semble beaucoup plus fort et expérimenté que celui de l’année dernière et ne semble pas près de faire les cadeaux qu’il a faits à City la saison dernière (Liverpool avait 10 points d’avance sur City avant de se faire rattraper). Donc, Guardiola et ses hommes savent qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour remporter le titre.

Les enjeux de ce match ne se limitent pas seulement à l’aspect collectif. En effet, sur le plan individuel, c’est la rencontre parfaite pour bluffer et convaincre (encore une fois) les décideurs (du Ballon d’or par exemple). Ainsi, Sadio Mané, particulièrement décisif cette saison, voudra montrer sur ce match, regardé par le monde du football, qu’il mérite d’être sacré.

Klopp-Guardiola, l’autre duel

Il y aura aussi un duel durant ce match. En effet, les deux meilleurs entraîneurs de la ligue, voir du monde, vont se croiser dimanche : Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Même si ce dernier a déclaré que son homologue de City est le meilleur au monde, il ne se privera pas de le battre.

FORFAIT – Grosse inquiétude avant Liverpool : City sans son gardien titulaire

Cependant, les hommes de Pep Guardiola joueront sans un de leurs hommes clés. Blessé à la cuisse lors du déplacement de City en Ligue des champions face à l’Atalanta, le portier brésilien, Ederson, ne sera pas remis à temps avant ce choc. C’est son entraîneur, Pep Guardiola, qui a confié la nouvelle au site du club. Une mauvaise nouvelle pour City, dont le gardien est un des maillons essentiels du jeu mis en place par le Catalan.

C’est donc le portier chilien, Claudio Bravo, qui sera dans les buts face aux Reds. Pas une excellente nouvelle pour les Skyblues, car Bravo ne s’est pas montré très convaincant face à l’Atalanta, quand il est rentré à la place de Ederson. Il s’était même fait expulser à la 86e minute.