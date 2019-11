José Mourinho serait parvenu à négocier un salaire très important avant de signer en faveur de Tottenham. Le Daily Mail parle ce mercredi de 17 millions d’euros par an pour le technicien portugais qui s’est engagé avec les Spurs jusqu’en 2023.

Un tourbillon a déferlé sur Londres et Tottenham ces dernières 48h et emporté les illusions perdues du coach Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin pensait qu’il serait le coach d’un club et s’imaginait il y a quelques mois prolonger son aventure au-delà de ses propres espérances. Son ambition était légitime au sortir d’une saison magnifique, ponctuée par une finale de Ligue des Champions. La suite logique d’une irrésistible ascension. Mais dans le football comme dans la vie, tout peut aller très vite.

Une exigence immédiate de résultats

En l’occurrence, la chute a été vertigineuse. La dégringolade a duré deux mois à peine, le temps pour Daniel Lévy de mûrir sa réflexion pour finalement trancher dans le vif en faveur d’une destitution. Promptement viré, aussitôt remplacé, Mauricio Pochettino n’a plus que ses yeux pour pleurer. Et José Mourinho déjà les poches bien remplies. Cité parmi les possibles successeurs d’un entraîneur sur la sellette en octobre, le Portugais a activé ses réseaux un peu partout en Europe -Pini Zahavi aurait manœuvré à ses côtés- pour retrouver un poste au plus vite.

Désireux de signer en Angle­terre pour relancer sa carrière d’entraîneur, il a bondi sur l’occasion dès qu’une place s’est libérée. Entretemps, il a trouvé le moyen de négocier des émoluments à la hauteur de son statut. Car d’après le Daily Mail, José Mourinho va toucher un salaire deux fois plus important que celui de son prédécesseur, soit 15 millions de livres sterling (environ 17 millions d’euros). Un prix qui appelle une exigence immédiate de résultats. Quatorzième de Premier League, Tottenham est à seulement trois points de la cinquième place détenue par Sheffield United.

