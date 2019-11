Face à Aston Villa samedi, Sadio Mané a été le sauveur des Reds. Mené 1-0 depuis la 18e minute, Liverpool a arraché la victoire dans les derniers instants du match grâce à un but de son Sénégalais. Une victoire qui permet aux Reds de garder 6 points d’avance sur leur rival Manchester City qu’ils reçoivent dimanche prochain.

Liverpool était en déplacement sur la pelouse d’Aston Villa pour le compte de la 11e journée de Premier League.

Alors que les hommes de Klopp s’acheminaient vers leur première défaite de la saison, Sadio Mané sert un magnifique centre du pied gauche à Robertson qui égalise pour les Reds à la 87e minute de jeu. Dans les dernières minutes du match, le Sénégalais reprend de la tête un corner bien exécuté par Arnauld et permet à Liver­pool d’empocher trois points précieux confortant ainsi leur avance de 6 points sur Man­chester City. Sadio Mané inscrit du coup son 7e but de la saison et délivre sa 3e passe décisive.

Mané : «Je ne peux décrire à quel point je suis heureux»

Après un tel exploit dans les arrêts de jeu face à Aston Villa, Sadio Mané a eu du mal à décrire sa joie. «J’ai du mal à décrire à quel point nous sommes heureux», a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Avant de poursuivre : «Nous sommes très heureux et méritons de gagner ces trois points, ce qui était vraiment important pour nous.»

Revenant sur leur prestation d’ensemble, l’enfant de Bambali explique : «En première mi-temps, ce n’était pas notre meilleure performance mais nous devions tout faire en équipe, tout donner et essayer, essayer encore. A la fin, nous avons créé des occasions et marqué deux buts. Bien sûr, ce n’était pas notre meilleure performance, mais nous méritions les trois points.»

Cette victoire permet à Liverpool de conserver son avance de six points sur Manchester City, qui a également battu Southampton ce samedi, avant le choc les opposant, dimanche prochain à Anfield.

«Contre City, avec notre public, ce sera 12 contre 11»

Justement pour cette rencontre qui pourrait être le tournant sur le chemin qui mène au sacre, la star sénégalaise avertit City : «Nous avons un grand respect pour Manchester City. C’est une très bonne équipe mais aussi nous sommes une très bonne équipe. Nous allons jouer chez nous à Liverpool, donc ce sera 12 contre 11. Je pense que ce sera un match très intéressant et nous l’attendons avec impatience.»

Guardiola tacle Mané, Klopp réplique

Pep Guardiola a lancé ce choc à sa manière en taclant Sadio Mané. «C’est un talent spécial. Parfois, il plonge, parfois il a le talent de marquer des buts incroyables à la dernière minute.»

La réplique n’a pas tardé du côté de Liverpool avec Klopp qui a assuré que Mané ne tentait pas de tromper l’arbitre. «Après avoir reçu le carton jaune, ce n’était certainement pas pour le plongeon car il y avait eu contact, mais c’était une décision que nous devions accepter», a-t-il déclaré.

Les ingrédients d’un match de feu sur fond de règlement de comptes semblent réunis dimanche prochain à Anfield.

hdiandy@lequotidien.sn