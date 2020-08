L’international sénégalais, sacré champion d’Angleterre avec les Reds, a été élu joueur de la saison par les fans, dans le cadre d’un vote organisé par l’Association des footballeurs professionnels (Pfa).

A la question qui a été le meilleur joueur de la saison en Premier League, les fans ont répondu Sadio Mané. L’atta­quant des Lions, 28 ans, champion d’Angleterre avec Liverpool et auteur de 18 buts et 9 passes décisives cette saison, était en concurrence avec ses coéquipiers Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, les deux Citizens Kevin De Bruyne et Raheem Sterling et Jamie Vardy (Leicester), meilleur buteur de la saison avec 23 buts.

Dans un sondage ouvert au public, Mané arrive en tête avec 41% des votes. Il devance Kevin De Bruyne (27%) et Alexander-Arnold (17%).

Devancé par Kevin De Bruyne pour le titre de joueur de l’année de Premier League par les vingt capitaines du Championnat d’Angleterre et des spécialistes, ainsi que par Jordan Henderson lors du vote des journalistes, l’enfant de Bambali a donc été récompensé par les fans.

Accord entre Liverpool et Thiago Alcantara

Restons chez les Reds pour annoncer l’arrivée de Thiago Alcantara. Depuis plusieurs semaines maintenant, ce dernier est annoncé sur le départ de Bavière. Malgré une fin de saison du tonnerre, en témoigne sa performance face au Barça vendredi soir, le milieu de terrain espagnol ne sera pas retenu par son club, à un an de la fin de son contrat.

Pour l’accueillir, deux pistes se sont rapidement dégagées en Angleterre : Liverpool et Manchester City. Le président du Bayern Munich a vu juste, car les Reds sont passés à la vitesse supérieure. A en croire RMC, un accord a même trouvé entre le champion d’Angleterre et le joueur de 29 ans. Il signerait pour 4 saisons et aurait annoncé son départ à ses coéquipiers du Bayern qui jouent les demi-finales de la Ligue des champions mercredi contre Lyon.