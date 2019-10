Dans un derby d’Angleterre globalement décevant, Liverpool est allé arracher un point à Old Trafford (1-1). Le leader de Premier League a eu chaud pour préserver son invincibilité grâce à ce premier nul de la saison en Championnat après huit victoires initiales. Ce point est tombé du ciel à cinq minutes de la fin du temps réglementaire avec l’égalisation de Lallana, qui reprend un centre au deuxième poteau après une légère déviation de Firmino (85e). Lallana était entré à la 71e minute à la place de Henderson. Un joli coup de coaching de Klopp. Dominateur en première mi-temps, Manchester United avait ouvert la marque après la demi-heure de jeu grâce à Rashford, qui a conclu une contre-attaque de James d’un plat du pied droit dans la surface (36e).

Le Var à deux reprises

Le Var a encore été sujet à interprétation dans ce derby d’Angleterre, à deux reprises, et notamment sur l’ouverture du score de Manchester United. Au départ de l’action mancunienne, Lindelöf a secoué Origi pour récupérer le ballon. M. Atkinson a laissé jouer la contre-attaque de MU qui est donc allée au bout avec le but de Rashford (36e). Malgré les contestations des Reds et la véhémence de Jürgen Klopp sur la touche, l’arbitre anglais a estimé qu’il n’y avait pas faute… Juste avant la mi-temps, la vidéo est de nouveau entrée en action pour refuser justement un but à Sadio Mané. L’attaquant sénégalais des Reds, encore à la lutte avec Lindelöf, s’était bien aidé de la main pour ralentir le ballon (43e). La première action favorable à Manchester United était plus litigieuse.

