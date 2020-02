Deux buts en deux rencontres de Premier League, c’est la statistique de Sadio Mané depuis son retour de blessure. Un but exceptionnel face à Norwich et un autre décisif contre West Ham, l’international sénégalais est plus que jamais en forme et montre du coup son importance dans le jeu des Reds. Son but victorieux marqué lundi passé permet à Sadio Mané de porter son total à 13 buts en championnat cette saison, rapporte Afrique­sports visité par Senego. Outre ce nombre impressionnant de buts inscrit en 24 rencontres, l’ancien messin a délivré ainsi 6 passes décisives. Ce qui fait que l’attaquant est impliqué dans 19 buts de son club cette saison dans le royaume.

De façon générale, l’attaquant des Reds a inscrit son 17e but toutes compétitions confondues. Une réalisation qui lui permet aussi d’être impliqué dans 28 buts du club cette saison. Les chiffres sont hallucinants et grandissants de journée en journée et de saison en saison.