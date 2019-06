Salif Diao a réagi au débat qui s’est installé dans les réseaux sociaux, faisant de Sadio Mané le premier sénégalais à remporter la Ligue européenne des Cham­pions.

En 2005, lors du sacre de Liverpool, l’ancien international confirme qu’il faisait bien partie du groupe de stage. «Il ne devrait pas y avoir de débat. Big Congratulations à M. Sadio Mané. L’heure est de savourer et de féliciter Sadio pour son beau parcours et surtout de le féliciter, car depuis trois saisons nous courons après cette coupe sans répit et finalement on l’a et Sadio a été plus que monumental pour Liverpool», a posté l’ancien milieu de terrain des Reds.

«Je ne comprends pas ce débat ; aujourd’hui le mérite revient à Sadio…»

Et Diao de poursuivre : «Je ne comprends pas qu’il y ait un débat là-dessus, à savoir qui a gagné en premier cette coupe. Même si je l’ai gagné pour avoir participé au groupe de stage, aujourd’hui le mérite devrait aller à Sadio pour l’avoir gagnée en étant un élément déterminant durant ces dernières années sur le terrain, mais aussi pour avoir joué la finale. Bonne chance jeune frère pour la Can», a ajouté l’ancien international sénégalais, sur sa page Facebook, où on le voit en image avec la médaille d’Or et le trophée de la Ligue des Champions en miniature…