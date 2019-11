La communauté soninké est conviée ce samedi au Grand Théâtre de Dakar pour célébrer «Namansaane» qui veut dire «étoile» en français. L’évène­ment est organisé pour honorer les «élites & étoiles soninké». En effet, il s’agira de personnalités, mais aussi d’anonymes illustres. Selon le promoteur, c’est un événement panafricain porté par la communauté soninké. Dans un communiqué, Ciré Soumaré apprend que c’est «pour témoigner de la volonté de transmettre à la nouvelle génération des modèles de référence et des beaux parcours d’hommes et de femmes qui participent au rayonnement de la communauté soninké à travers le monde, également pour partager avec les autres communautés les offres culturelles et artistiques soninké». Pour ainsi marquer cette première édition, d’éminents intellectuels, des hommes d’affaires, des autorités religieuses et coutumières, des professionnels de tous les secteurs en provenance de plusieurs pays dont le Sénégal, la Gambie, le Mali, la Mauritanie et la France sont attendus.

Le chanteur Demba Bilaly Tandian, ainsi que Mamadou Gassama, le jeune qui avait sauvé un enfant en escaladant un immeuble à Paris, seront de la partie. Mais également Las­sana Bathily, le «héros» qui a sauvé des otages du djihadiste Amedy Coulibaly lors de la prise d’otages de l’Hyper Cacher en 2015. L’évènement est ainsi placé sous le haut patronage de Macky Sall, président de la République, de Adama Barrow de la Gambie, de Ibrahim Bou­bacar Keïta du Mali et Mohamed Ould Cheikh Mo­hamed Ahmed El Ghazouani de la Mauritanie. Mais aussi sous le parrainage d’honneur de Mama­dou Ndiaye dit Diégo, opérateur économique.