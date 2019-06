Tout porte à croire qu’il y a un nivellement dans le football africain. La dernière campagne des éliminatoires en est la parfaite illustration. La Mauritanie, Madagascar et le Burundi gouteront à la ferveur de la Can pour la première fois de leur histoire. Une performance qui est le fruit d’un travail effectué en amont qui a été révélé au grand jour.

Dans des groupes relevés durant les éliminatoires, ces 3 nations novices sur le plan continental ont cravaché dur pour être à ce niveau de la compétition. Qualifiés respectivement avec 10 points, 10 points et 12 points, Madagascar, le Burundi et la Mauritanie sont des équipes qui n’ont pas froid aux yeux et ont pu chercher des résultats sur n’importe quel stade.

Ils l’ont démontré durant les éliminatoires. De véritables trouble-fêtes pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Toutes ces 3 équipes sont classées deuxièmes dans leur groupe de qualification.

En Egypte, le Burundi est logé dans le groupe B en compagnie de la Guinée, de Madagascar et du Nigeria. Quant à la Mauri­tanie, elle partage le groupe E avec l’Angola, le Mali et la Tuni­sie.

